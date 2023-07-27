Ймовірно, через мінливість погоди ворогом буде витримана певна пауза між атаками.

Російські окупанти, ймовірно, не відмовляться від комбінованих атак зі застосуванням різних видів озброєння. У наступні дні можливі масовані удари, попередила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону.

"Однозначно тактика комбінованих атак для них вважається успішною. Вони бачать певні результати. Як правило є влучення під час такої напруженої роботи. Тим більше, що вони використовували і хвилеподібну тактику з чергуванням різних видів озброєння, і одночасної атаки засобами з різними характеристиками і носіями. Такі атаки будуть повторюватися, абсолютно очевидно. Ймовірно, через мінливість погоди буде витримана певна пауза наразі, але наступні дні будуть достатньо тривожними", – сказала вона.

В ОК "Південь" також вночі попереджали, що виведений на бойове чергування у Чорному морі підводний ракетоносій залишається в готовності застосувати "Калібри".

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"В складних погодних умовах, на фоні грози і шторму, ворог може повторно вдатися до атак, в тому числі з моря. Виведений на бойове чергування підводний ракетоносій залишається в готовності застосувати "Калібри". Водночас, не виключена активність ударних БпЛА", – йдеться в повідомленні.

Удари по Україні 26-27 липня - це треба знати

26 липня російські окупанти завдали масованого удару по Україні ракетами різних типів, зокрема, Х-101/Х-555, "Калібрів" та "Кинджалів". Ворог здійснював пуски з літаків Ту-95МС та МіГ-31К.

У Повітряних силах відзвітували про збиття силами ППО 36 ворожих крилатих ракет, а саме: 3 "Калібр", 33 Х-101/Х-555. Щодо наслідків пусків Х-47 "Кинджал" було зазначено, що інформація уточнюється.

У Хмельницькій ОВА повідомили, що окупанти чотирма ракетами Х-47 "Кинджал" били у напрямку Хмельницької області. В Хмельницькому районі зафіксовано падіння уламків, у Старокостянтинівській громаді, де розташований військовий аеродром, – пошкоджено будинок і автівку.

В ніч проти 27 липня в південних та центральних регіонах оголошували повітряну тривогу. Як повідомляли в Повітряних силах, була ракетна небезпека та загроза застосування ворогом БпЛА.

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