Ракети заходили в повітряний простір України з південно-східного напрямку, йшли на Захід, постійно змінюючи напрямок польоту.

26 липня 2023 року російські окупанти завдали два ракетні удари по території України - за день силами ППО було збито 36 ворожих ракет.

Близько 17:00 години противник атакував з району Каспійського моря крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555, повідомили у Повітряних силах.

Було зафіксовано пуски 36 ракет із восьми стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Ракети заходили в повітряний простір України з південно-східного напрямку, йшли на Захід, постійно змінюючи напрямок польоту.

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По маршруту слідування ракет працювала протиповітряна оборона: зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, винищувальна авіація Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України.

За результатами бойової роботи протиповітряною обороною України знищено 36 повітряних цілей: 3 крилаті ракети "Калібр", 33 крилаті ракети Х-101/Х-555.

Крім того, близько 19:00 окупанти підняли в небо винищувачі МіГ-31К і завдали удару чотирма аеробалістичними ракетами Х-47 "Кинджал" у напрямку Хмельницької області. Щодо наслідків пусків Х-47 "Кинджал" інформація уточнюється.

За уточненою інформацією під час обідньої було знищено не дві, а три крилаті ракети "Калібр".

Ракетні атаки РФ - деталі

26 липня стало відомо, що РФ запустила крилаті ракети з 12 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Запуски борти зробили з Каспію. Російські загарбники спрямували свої ракети у Хмельницьку область в район Старокостянтинова.

Раніше, близько 13 години окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами. Як повідомлялось, ворог запустив дві крилаті ракети "Калібр", всі вони були збиті у Вінницькій області.

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