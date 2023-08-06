Юсов додав, що фізично пусків могло й не бути.

Під час вечірньої ракетної атаки РФ по Україні 5 серпня у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про пуск ракет з території Білорусі. У ГУР вважають, що Росія могла імітувати ці пуски, щоб втягнути країну у війну.

Про це в коментарі "Укрінформу" розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. "Щодо ракет з території Білорусі – ймовірно, це був електронний пуск або імітація пуску, оскільки на території цієї країни розміщені російські війська, сили і засоби для різного роду провокацій, щоб втягнути її у війну проти України", – заявив він.

Юсов додав, що фізично пусків могло й не бути. Проте "могло бути облаштовано так, ніби пуски відбувалися з території Білорусі". Представник розвідки наголосив, що ця інформація зараз перевіряється.

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Ракетний удар по Україні 5 серпня

Ввечері у суботу, 5 серпня, російські загарбники вчергове обстріляли Україну. Ворог завдав масованого ракетного удару – фіксувалися пуски ракет "Калібр". Пізніше стало відомо, що росіяни також випустили ракети "Кинджал" з винищувачів "МіГ-31К".

Президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти били по Хмельницькій області та підприємству "Мотор-Січ", який знаходиться в Запорізькій області. Частину ракет вдалося збити силам ППО.

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