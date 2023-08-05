Ввечері ворог випустив по Україні ракети типу "Калібр" та "Кинджал", частину ракет вдалося збити ППО.

Під час масованої ракетної атаки, яка відбулася кілька годин тому, російські окупанти зокрема били по заводу "Мотор Січ" у Запоріжжі. Частину ракет збили сили протиповітряної оборони.

"Сьогодні стався черговий російський ракетний наліт проти нашої держави. "Кинджали", "Калібри". Били по Мотор Січі, по нашій Хмельниччині", - повідомив під час традиційного вечірнього відеозвернення президент України Володимир Зеленський

За його словами, частину ракет збили воїни ППО. Глава держави підкреслив, що скільки б не було таких російських атак - вони нічого не дадуть ворогові.

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"Все одно ми захистимо свободу для України, для всіх наших людей. Росії не вдасться підмінити міжнародне право терором, чи кризами, чи будь-якими залякуваннями", - наголосив Зеленський.

Також він додав, що Україна попри все продовжує отримувати оборонні пакети допомоги та очікує на нові.

Ракетний удар РФ по Україні 5 серпня 2023 - що відомо

Сьогодні ввечері російські окупанти здійснили чергову масовану ракетну атаку по Україні. Зокрема, Повітряні сили ЗСУ повідомляли про запуск ворожих ракет типу "Калібр" та "Кинджал".

Згодом голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко повідомив, що ворог здійснив атаку по обласному центру. За його словами, було нанесено ракетний удар по околицях міста, внаслідок чого виникла пожежа.

Також повідомлялося про звуки вибухів на Хмельниччині та Житомирщині.

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