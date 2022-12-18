План супротивника чіткий, зазначив представник командування Повітряних сил української армії.

Представник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат прокоментував інформацію про те, що російський ракетний терор нібито може посилитися ближче до Нового року.

У російських окупантів розписані головні цілі в нашій країні, розповів Ігнат УНІАН.

"Наше Головне управління розвідки (Міноборони України - Ред.) порадило не прив'язуватися до дат, що вони можуть там нас "вітати". Ну, можна, так, прив'язуватися - не прив'язуватися - у них є чіткий план, у них розписані пріоритетні цілі в Україні. Перший пріоритет, другий, третій", - зазначив співрозмовник.

За його словами, вони обирають таку ціль, щоб завдати українській державі якомога сильнішого болю.

"І, залежно від того, де нам буде болючіше, ...вони туди і б'ють - якомога підліше, якомога нахабніше і болючіше. А якщо є можливість прив'язатися трохи до дати, щоб догодити диктатору (Володимиру Путіну - Ред.), і для російського народу теж потрібно працювати, на публіку внутрішню... - це може бути цілком", - вважає Ігнат.

Масовані обстріли України з боку Росії - що потрібно знати

З початку осені окупанти здійснили низку масованих ударів по українській критичній інфраструктурі. Останній масований обстріл України РФ здійснила 16 грудня.

Ворог запустив по нашій землі 76 ракет, наші воїни знищили понад 60 з них. Унаслідок атаки пошкоджено кілька енергетичних об'єктів.

У багатьох населених пунктах України виникли проблеми з електро- і водопостачанням, а також опаленням.

Військовий льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан попереджав, що Росія може здійснити нову ракетну атаку у 20-х числах грудня.

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