Також пошкоджено підстанції.

В Україні внаслідок останньої ракетної атаки росіян пошкоджено близько дев'яти об'єктів генерації.

Про це міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив в ефірі інформаційного телемарафону. Відомо, що наразі спеціалісти з'ясовують масштаби пошкоджень від обстрілу.

"Є пошкодження близько 9 об'єктів генерації... Так само пошкоджені підстанції, що спричинило обмеження виробництва по об'єктах атомної генерації", - сказав він.

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Мосований обстріл України

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 грудня, війська Російської Федерації вкотре здійснили масштабну ракетну атаку по Україні.

За інформацією спікера командування Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната, станом на 11:00 було відомо про проліт над Україною понад 60 ракет, ППО спрацювала непогано.

По всій Україні запроваджено аварійні відключення електроенергії через влучання ворожих ракет в енергооб'єкти у кількох областях України.

Відомо про пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури на сході та півдні України. Наразі повністю знеструмлено Харків, у місті припинено водо- та теплопостачання.

В "Укренерго" повідомили, що втрачено 50% споживання об'єднаної енергосистеми, оголошено про надзвичайну ситуацію.

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