У першу хвилю 79-80% ворожих ракет збивається.

Сьогодні Росія завдала масований ракетний удар по Україні у два етапи.

Про це заявив військовий експерт Роман Світан на каналі Наталії Мосейчук.

Новопризначений командувач, на думку Світана, "намагатиметься закошмарити Україну ракетами і авіацією".

"Відразу ж цього дня, коли його призначили, ми побачили масований удар по Запоріжжю. Це була проба пера. Вони відпрацювали по Запоріжжю, ще раз прорахували алгоритм нашої роботи ППО", - пояснив експерт.

Російські ракети летять у два етапи.

"Спочатку йде масований удар "куди попало". Чому саме цивільні об'єкти потрапили? Перша хвиля йде для того, щоб вибити всі ракети ППО, щоб вистріляти на першій хвилі все, що у нас є в пускових установках", - зазначив Світан.

У першу хвилю 79-80% ракет збивається, додав він.

"Другою хвилею накриваються вже об'єкти інфраструктури. Ті справжні об'єкти, по яких реально йде удар. Це або об'єкт інфраструктури, або військовий об'єкт. Вже в другу хвилю збивати нічим, тому що вистріляно все у першій хвилі", - висловився експерт.

Масований удар по Україні - що відомо

Сьогодні зранку, 10 жовтня, Росія здійснила атаки на низку областей України. Зокрема, вибухи було чутно у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях. Зафіксовані влучання по об'єктах критичної інфраструктури.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, зранку 10 жовтня Росія випустила по Україні 83 ракети, 45 з них було знищено.

Загинуло щонайменше 10 громадян, ще близько 60 отримали поранення, відзвітували у Нацполіції.

Російський президент Володимир Путін підтвердив, що ударів завдали у відповідь на нібито "теракт" на Кримському мосту: "У разі продовження спроб на нашій території терактів відповіді з боку Росії будуть жорсткими і за своїми масштабами будуть відповідати рівню загроз, створюваних Російській Федерації. Ні в кого не повинно бути в цьому ніяких сумнівів".

Водночас в українській розвідці наголосили, що масований ракетний удар російська влада готувала ще з початку жовтня.

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