У наступному році кожен злочинець отримає свій вирок, зазначили в ОП.

Радник керівника Офісу президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк переконаний, що у наступному 2023-му році кожен російський злочинець, який скоює звірства проти України, отримає вирок.

Ніщо не характеризує огидну сутність сучасної РФ краще, ніж сьогоднішній цинічний удар по Україні перед Новим роком, про це Подоляк повідомив у мікроблозі Twitter.

"Зруйновані будинки, готелі, є загиблі. І все це - під святкові салюти й нагородження товстопузих генералів. Та свято зла не буде довгим. У 2023 кожен злочинець отримає свій вирок", - наголосив він.

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Нову російську ракетну атаку також прокоментував керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Держава-терорист нас не зламає, ніколи", - написав він у Telegram.

Ракетний обстріл України сьогодні - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 грудня, російська армія завдала декілька хвиль ракетних ударів по різних містах України.

Сили оборони збили 12 з понад 20 крилатих російських ракет. Російські ракети влучили у цивільні об'єкти у Києві, Хмельницькому, Миколаєві та Запоріжжі.

У столиці під час під час ракетних ударів загинула одна людина, ще 20 постраждали.

У Хмельницькому внаслідок ракетних ударів постраждало семеро громадян, троє з яких перебувають у тяжкому стані.

У Миколаєві внаслідок сьогоднішнього ракетного обстрілу поранень дістали шестеро осіб, з них троє госпіталізовані.

У Запоріжжі внаслідок ракетного обстрілу дістали поранення четверо цивільних, серед них вагітна та 14-річна дівчинка.

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