Україна пропонує Радбезу ухвалити резолюцію про засудження будь-яких форм енергетичного терору.

Президент України Володимир Зеленський виступив на терміновому засіданні Радбезу ООН, скликаному через масований ракетний удар РФ по Україні. Він закликав учасників засідання підтримати українську формулу миру та засудити російську агресію.

Як зазначив Зеленський під час свого виступу, Україна пропонує, щоб Радбез ухвалив резолюцію про засудження будь-яких форм енергетичного терору.

"Необхідна реакція усіх, хто підтримує Статут ООН. Необхідно забезпечити безпеку України, Європи та всіх народів, які страждають від наслідків цієї агресії", – наголосив Зеленський.

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За словами президента, Росія не пропонує світові нічого, окрім терору, дестабілізації та дезінформації. Він додав, що будь-які російські формули не передбачають нічого іншого і закликав підтримати саме українську формулу миру.

"Що вам зараз може сказати представник держави-терориста? Що від їхніх ракет не страждають мирні люди? Все очевидно. Все надто очевидно. Я закликаю вас до конкретних кроків на захист людяності й життя! Радбез має дати чітку оцінку вчинкам держави-терориста відповідно до розділу 7 Статуту ООН", – додав Зеленський.

Ракетний удар по Україні 23 листопада

Росія продовжує завдавати ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України. 23 листопада 2022 року РФ вчергове обстріляла Україну, після чого без світла залишилася низка регіонів.

За інформацією глави Нацполіції Ігоря Клименко, зафіксовано попадання ракет в 16 об'єктів інфраструктури на території України. Крім того, у Вишгороді ворожа ракета потрапила в житловий будинок, в результаті чого загинули три людини, а 20 отримали поранення.

Військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що в України є два тижні до наступної масованої ракетної атаки з боку РФ.

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