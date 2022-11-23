Глава держави доручив послу України в ООН звернутися із відповідним запитом.

Президент України Володимир Зеленський ініціює невідкладне скликання Радбезу ООН через сьогоднішню атаку Росії.

"Доручив послу України в ООН звернутися із запитом щодо невідкладного скликання РБ ООН після сьогоднішніх російських ракетних обстрілів. Убивство цивільного населення, знищення критичної інфраструктури – це тероризм, і Україна й далі вимагатиме від світу рішучої реакції на ці злочини", – повідомив глава держави в Twitter.

Масований ракет обстріл України 23 листопада – головні новини

Як сповістили Повітряні сили ЗСУ, вдень 23 листопада Росія випустила по території України близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр". Президент України Володимир Зеленський інформував про використання ворогом 67 ракет. Зокрема, за повідомленнями місцевої влади, над столицею зафіксували 31 російську ракету, з них 22 – збили Сили оборони.

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Відомо, що загалом українські захисники збили 51 ракету, а також знищили п'ять дронів-камікадзе типу "Ланцет" на півдні.

За інформацією глави Нацполіції, зафіксовано попадання ракет в 16 об'єктів інфраструктури на території України.

Крім того, у Вишгороді (Київська область) ракета потрапила в житловий будинок, внаслідок чого загинули три людини, а 20 отримали поранення.

Загалом станом на 18:00 було відомо про загибель шести громадян та 36 громадян, які отримали поранення.

Після обстрілу по всій країні застосували аварійні відключення електроенергії.

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