Всі постраждалі перебувають у лікарні.

У Дніпропетровській області внаслідок ракетних ударів російських окупантів постраждали п’ятеро людей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у своєму Telegram-каналі.

"Уточнення по сьогоднішнім "прильотам". Через ракетні удари по залізниці постраждали п’ятеро людей - двоє чоловіків та троє жінок. Всі у лікарні", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, в Центрі протидії дезінформації при РНБО попередили про можливі удари по залізничній інфраструктурі в західних областях України. Експерти зробили такий висновок на основі інформації в проросійських Telegram-каналах. Однак є ймовірність, що свіжий "вкид" — це частина психологічного тиску з метою посіяти паніку серед жителів.

21 квітня російські окупанти завдали три ракетні удари по залізничній інфраструктурі Дніпропетровської області, а саме у Новомосковського району. В результаті вщент розтрощило залізничне полотно та контактну мережу. При цьому ніхто з людей не загинув.

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