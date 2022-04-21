На щастя, обійшлося без жертв.

Російські окупанти в черговий раз обстріляли Дніпропетровську область. Удари здійснили по залізничній інфраструктурі Новомосковського району. На щастя, ніхто не загинув.

Про бомбардування розповів голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко на своїй особистій сторінці на Facebook.

"Дніпропетровщина, 21 квітня, 19:55. У нас три ракетні удари по залізничній інфраструктурі в Новомосковському районі. Всі живі. Вщент розтрощене залізничне полотно і контактна мережа. Поки не ясно, чи зможемо відновити рух", — написав Резніченко.

Нагадаємо, минулої ночі ворог теж обстрілював Дніпропетровську область. Окупанти вдарили по місту Зеленодольськ з реактивної системи залпового вогню "Ураган". Люди і будинки під бомбардування не потрапили. Рашисти зачепили комунікації, але їх швидко полагодили і повернули людям світло з водою.

Важливо також відзначити, що в Центрі протидії дезінформації при РНБО попередили про можливі удари по залізничній інфраструктурі в західних областях України. Експерти зробили такий висновок на основі інформації в проросійських Telegram-каналах. Однак є ймовірність, що свіжий "вкид" — це частина психологічного тиску з метою посіяти паніку серед жителів.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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