На це натякають повідомлення, які були опубліковані в проросійських Telegram-каналах.

Російські окупанти можуть планувати обстріл залізничної інфраструктури в західних областях України. На це натякають повідомлення в Telegram-каналах, які підтримують дії ворога.

Відповідною інформацією поділився Центр протидії дезінформації при РНБО у своєму Telegram-каналі.

"У кількох проросійських Telegram-каналах, що здійснюють медіасупровід війни рф проти України, з’явилася інформація щодо отримання росіянами "повного і точного списку координат залізничних мостів Західної України". Водночас зазначається, що "мостоповалу быть", — повідомили експерти.

Аналітики Центру протидії дезінформації підкреслили важливу деталь: відомості щодо місця розташування об'єктів залізничної інфраструктури, в тому числі віадуків і мостів, ніколи не були державною таємницею. Вони є у вільному доступі.

Експерти припускають, що такий інформаційний "вкид" може бути частиною психологічної операції. Її мета — посіяти паніку серед жителів західних регіонів. Однак у світлі загроз РФ вдарити по колонах НАТО, які постачають озброєння Україні, не можна повністю виключати обстрілів залізничної інфраструктури.

Нагадаємо, Росія відправила дипломатичну ноту всім, хто допомагає нашій державі зброєю. У документі РФ звинуватила союзників України в порушенні "жорстких принципів" перекидання озброєнь в зони конфлікту і в ігноруванні "загрози потрапляння високоточної зброї в руки радикальних націоналістів, екстремістів і бандитських формувань в Україні".

Агресор також пригрозив непередбачуваними наслідками, якщо поставки не припиняться. США вже відреагували на ноту і заявили, що продовжать підтримувати Україну.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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