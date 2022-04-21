В результаті обстрілу людей і будинки не зачепило.

Окупанти обстріляли Зеленодольськ з реактивної системи залпового вогню"Ураган".

Про це у Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної Військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ніч пройшла під сигнали повітряної тривоги. Окупанти обстріляли з" Ураганів" Зеленодольськ. Людей і будинки не зачепило. Влучили по комунікаціях і залишили місто без світла і води", - повідомив він.

Резніченко додав, що фахівці вже відновили подачу води і електрики.

Як повідомляв УНІАН, місяць тому окупанти вже обстрілювали Зеленодольськ з "Градів". Тоді ЗСУ дали жорстку відповідь. "У підсумку - знищено повністю склад боєприпасів противника. І "Градів", які обстріляли місто, також більше немає", - повідомив тоді голова Криворізької райдержадміністрації Євген Ситниченко.

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