Наразі росіяни тримають у Чорному морі 20 ракет "Калібр".

Росіяни вивели у Чорне море 20 "Калібрів" та можуть їх застосувати. Про це в ефірі інформаційного телемарафону попередила спікер ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

За її словами, на ймовірність ракетної атаки вказують атаки "Шахедами", які ворог використовує для виявлення наших систем ППО.

"Як тільки заговорили про продовження зернової угоди, розпочались атаки "Шахедами". Знов випробовують наші сили протиповітряної оборони, а це може свідчити про підготовку застосування більш суттєвої зброї, тих самих "Калібрів"", - зазначила Гуменюк.

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Крім того, за словами речника, активність ворожої авіації та безпілотників свідчить про те, що окупанти продовжують розвідку.

"Ракетна небезпека досить висока" - резюмувала Гуменюк.

Нетипова активність російського флоту в Чорному морі - що відомо

Раніше ОК "Південь" Наталя Гуменюк розказала про нетипову активність ворожого флоту у Чорному морі. Зокрема, за її даними, росіяни намагаються демонструвати свою максимальну присутність у Чорному морі.

Це може бути пов’язано як з готовністю завдати по Україні ракетних ударів, так і з нещодавніми подіями зі збиттям РФ американського БПЛА у міжнародних водах.

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