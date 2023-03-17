Після шторму на морському узбережжі може підвищитися мінна небезпека.

У Чорному морі кількість ворожих ракетоносіїв зменшилась до чотирьох. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Продовжуючи маневри та пошукову операцію в Чорному морі, ворог тримає на бойовому чергуванні 19 кораблів. Кількість ракетоносіїв зменшено до чотирьох. Як і раніше, підводних - два. Сумарний залп "Калібрами" може сягати 24 ракет", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, загроза ракетної атаки лишається досить високою.

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Також повідомляється, що після потужного шторму на морському узбережжі може підвищитися мінна небезпека.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня в Чорному морі було п'ять ракетоносіїв, два з яких підводні.

Які ракети Україна не може збивати - дані Повітряних сил ЗСУ

Наразі ефективність української системи ППО становить 75%, але деякі типи ракет Україна досі не може збивати.

Зокрема, за даними речника Повітряних сил ЗСУ, полковника Юрія Ігната, мова йде про "Іскандер-М", "Точка-У" та "Смерч". Також українські сили ППО не можуть збити ракети Х-22, Р-800 "Онікс" та Х-47 "Кинджал".

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