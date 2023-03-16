Наразі у Чорному морі перебуває 20 кораблів РФ, з яких чотири - ракетоносії.

Українські військові фіксують нетипову активність і кількість корабельного угрупування ворога в Чорному морі, заявила в ефірі телемарафону спікерка ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

За її словами, це пов’язано, зокрема, як з готовністю завдати по Україні ракетних ударів, так і з нещодавніми подіями зі збиттям РФ американського БПЛА у міжнародних водах.

Наразі у Чорному морі перебуває 20 одиниць, з яких чотири - ракетоносії. "Один з них - підводний. 28 ракет по максимуму, якщо говорити, можуть бути споряджені для запуску", - зазначила Гуменюк.

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"Загальна активність пов’язана з розосередженням корабельного складу, дуже багато одиниць морського флоту, що може свідчити про ту саму активність, до якої вони готувалися", - сказала представниця ОК "Південь".

Російські окупанти намагаються демонструвати свою максимальну присутність у Чорному морі, звісно, наскільки їм може дозволити світова спільнота, зауважила Гуменюк.

"Тому вони (росіяни) намагаються розсередитись, максимально покриваючи театр морських дій у Чорному морі, намагаючись приховувати свої дії від нас. Але наше ретельне спостереження все-таки дає свої результати", - відповіла вона.

Росія збила MQ-9 Reaper – що відомо про інцидент

Су-27 врізався в американський MQ-9 Reaper у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, коли БПЛА виконував розвідувальну місії неподалік Зміїного.

Хоча Росія усіляко відхрещується від провини, і тому кілька разів робила суперечливі заяви, американські чиновники переконані, що Путін особисто схвалив збройну провокацію.

Разом з тим інцидент не загрожує ескалацією, а тим паче прямою конфронтацією між США та Росією, оскільки обидві країни неодноразово демонстрували, що до цього не готові.

Вашингтон сподівається, що MQ-9 Reaper не потрапить у "чужі руки".

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