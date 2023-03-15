Безпілотник MQ-9 Reaper за погодження Києва раніше постійно перебував у повітряному просторі української держави, зазначили у Повітряних силах ЗСУ.

Інцидент з американським розвідувальним безпілотником MQ-9 Reaper та російським винищувачем Су-27 трапився на південний схід від Зміїного острова у міжнародному повітряному просторі.

Дрони США задовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україні - після початку російської гібридної агресії, моніторили лінію розмежування на Донбасі та акваторію Чорного моря, розповів спікер Повітряних сил Збройних сил України полковник Юрій Ігнат в коментарі "Українській правді".

Речник додав, що MQ-9 Reaper раніше за погодження Києва постійно перебував у повітряному просторі нашої держави, щоб стежити за ситуацією, зокрема, за тим, чи не порушується режим припинення вогню на сході України.

Відео дня

"Задля контролю ситуації, підтримки стабільності та партнерів НАТО в регіоні США також використовують розвідувальну авіацію в акваторії Чорного моря - розвідувальні літаки RC-135 та H10 Poseidon", - додав Ігнат.

Речник Повітряних сил ЗСУ в ефірі телемарафону повідомив, що замість знищеного дрона Штати відправили інший безпілотник, і він "продовжує свою роботу".

Інцидент у Чорному морі - що треба знати

14 березня Європейське командування американської армії розповіло, що над Чорним морем винищувач Су-27 РФ скидав пальне на безпілотник MQ-9 Reaper, а потім його знищив.

Російське Міноборони стверджує, що винищувачі РФ "взагалі не контактували" з американським дроном.

Посол Росії у Штатах Анатолій Антонов назвав розвідувальну місію американського дрона "провокацією". У Білому домі назвали дії пілотів РФ непрофесійними і викликали "на килим" російського посла.

Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі повідомив, що американська сторона зробила "кроки для захисту наших активів щодо цього конкретного безпілотника".

Вас також можуть зацікавити новини: