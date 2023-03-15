Інцидент з американським розвідувальним безпілотником MQ-9 Reaper та російським винищувачем Су-27 трапився на південний схід від Зміїного острова у міжнародному повітряному просторі.
Дрони США задовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україні - після початку російської гібридної агресії, моніторили лінію розмежування на Донбасі та акваторію Чорного моря, розповів спікер Повітряних сил Збройних сил України полковник Юрій Ігнат в коментарі "Українській правді".
Речник додав, що MQ-9 Reaper раніше за погодження Києва постійно перебував у повітряному просторі нашої держави, щоб стежити за ситуацією, зокрема, за тим, чи не порушується режим припинення вогню на сході України.
"Задля контролю ситуації, підтримки стабільності та партнерів НАТО в регіоні США також використовують розвідувальну авіацію в акваторії Чорного моря - розвідувальні літаки RC-135 та H10 Poseidon", - додав Ігнат.
Речник Повітряних сил ЗСУ в ефірі телемарафону повідомив, що замість знищеного дрона Штати відправили інший безпілотник, і він "продовжує свою роботу".
Інцидент у Чорному морі - що треба знати
14 березня Європейське командування американської армії розповіло, що над Чорним морем винищувач Су-27 РФ скидав пальне на безпілотник MQ-9 Reaper, а потім його знищив.
Російське Міноборони стверджує, що винищувачі РФ "взагалі не контактували" з американським дроном.
Посол Росії у Штатах Анатолій Антонов назвав розвідувальну місію американського дрона "провокацією". У Білому домі назвали дії пілотів РФ непрофесійними і викликали "на килим" російського посла.
Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі повідомив, що американська сторона зробила "кроки для захисту наших активів щодо цього конкретного безпілотника".