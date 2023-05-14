Напоготові чотири ракетоносії, максимальний залп - до 25 "Калібрів".

У Чорному морі ворог вдвічі збільшив кількість ракетоносіїв. Максимальний залп - до 25 "Калібрів". Рівень ракетної загрози залишається високим.

Як повідомляє оперативне командування "Південь", наразі в акваторії корабельне угруповання противника складається із десяти одиниць. Якщо вчора в Чорному морі чергувало два ракетоносія, то сьогодні - чотири.

"Угруповання маневрує між мисом Тарханкут і Новоросійськом. Напоготові - чотири ракетоносії, один з яких підводний, максимальне спорядження - до 25 "Калібрів". Частину ракет ворог випустив під час нічної ракетної атаки", - уточнили у командуванні.

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Ситуація у Чорному морі

11 травня 2023 року Росія активізувала у Чорному морі розвідку безпілотниками.

12 травня 2023 року оперативне командування "Південь" повідомляло про відсутність в Чорному морі ракетоносіїв. Зокрема, поблизу узбережжя РФ та Криму перебувало вісім російських кораблів, але без "Калібрів" та великих десантних кораблів.

Того ж дня, 12 травня, ворог вивів у Чорне море два ракетоносії, високий рівень небезпеки.

Міноборони України натякнуло на подальшу долю Чорноморського флоту Росії на тлі передачі ЗСУ далекобійних крилатих ракет Storm Shadow.

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