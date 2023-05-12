Загарбники тримають напоготові 12 "Калібрів".

Ворог вивів у Чорне море два ракетоносії.

Як повідомляє оперативне командування "Південь", ситуація в акваторії значно змінилася.

"Ворог вивів на бойове чергування в Чорному морі надводний та підводний ракетоносії. Таким чином, напоготові до пусків може бути до 12 ракет типу "Калібр", - заявили у командуванні.

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Військові акцентують, що зараз рівень ракетної небезпеки – підвищений.

Ситуація у Чорному морі

Нагадаємо, сьогодні оперативне командування "Південь" повідомляло про відсутність в Чорному морі ракетоносіїв. Зокрема, поблизу узбережжя РФ та Криму перебувало вісім російських кораблів, але без "Калібрів" та великих десантних кораблів.

Днями над Чорним морем ворог активував розвідку безпілотниками.

Сьогодні Міноборони України натякнуло на подальшу долю Чорноморського флоту Росії на тлі передачі ЗСУ далекобійних крилатих ракет Storm Shadow.

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