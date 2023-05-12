Експерти відзначають, що всього кількох Storm Shadow буде достатньо, щоб уразити Кримський міст.

Міноборони України натякнуло на подальшу долю Чорноморського флоту Росії на тлі передачі ЗСУ далекобійних крилатих ракет Storm Shadow.

Пост у Twitter прес-служба міністерства проілюструвала спільним знімком прем'єра Британії Ріші Сунака та президента України Володимира Зеленського, коли ті перебували у літаку під час поїздки українського глави до Лондона у лютому 2023-го.

Міноборони України, своєю чергою, "натякнуло", що вже невдовзі може спалахнути в окупованому Криму.

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"Момент, коли ти розумієш, що відстань від лінії фронту до військових кораблів з ракетами "Калібр" у Севастопольській бухті становить 298 км 700 метрів", - йдеться у повідомленні.

Storm Shadow в Україні - що відомо

11 травня міністр оборони Бен Воллес підтвердив передачу Україні далекобійних крилатих ракет Storm Shadows напередодні запланованого контрнаступу ЗСУ.

Крилаті ракети Storm Shadow здатні "обманювати" ППО противника завдяки низьковисотному польоту. Ракета, по суті, програмується на землі. Для того, щоб вона вразила ціль, її треба підняти в повітря і направити в напрямку цієї цілі. Решту зробить сама ракета.

Експерти відзначають, що всього кількох Storm Shadow буде достатньо, щоб уразити Кримський міст.

На тлі передачі Україні крилатих ракет у російських пропагандистів, зокрема у терориста Гіркіна, вже почалась паніка.

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