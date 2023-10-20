Загалом цієї доби російські війська вже завдали ударів по Донеччині, Херсонщині та Харківщині.

Росіяни вранці завдали удару по місту Берислав Херсонської області, внаслідок чого загинула цивільна людина. Про це повідомив у Telegram глава МВС Ігор Клименко.

"Близько години тому російські військові завдали авіаудару по місту Берислав. За попередніми даними, одна людина загинула. Підрозділи ДСНС та Національної поліції обстежують територію", - зазначив Клименко.

За його інофрмацією, загалом ця ніч видалася неспокійною на Донеччині, Херсонщині та Харківщині.

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По Донецькій області вночі ворог випустив 4 ракети, поцілив по місту Костянтинівка. Пошкоджено 6 багатоквартирних будинків та будівлю школи. За попередніми даними, ніхто з людей не постраждав. На Харківщині російські військові завдали авіаудару по селищу Куп'янськ-Вузловий. Пошкоджено 4 приватні будинки та 5 торговельних кіосків.

Щодо Херсонської області Клименко інформував, що окупанти здійснили 6 авіаударів по селах Бериславського району.

"Під ударом був і Берислав – російські військові обстріляли місто з РСЗВ та артилерії. Пошкоджено приватний будинок. Рятувальники ліквідували пожежу", - повідомив він.

Крім того, опівночі ворог здійснив обстріл Херсона з артилерії. Унаслідок атаки пошкоджено приватний будинок. Минулося без постраждалих.

Оновлено о 10:50. За даними начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, внаслідок авіаудару керованими бомбами по Бериславу загинула жінка.

"Зранку окупанти випустили чотири керовані авіабомби (КАБ) по Бериславу. У власному будинку тяжкі поранення отримала 80-річна жінка. Від отриманих травм містянка загинула на місці", - повідомив посадовець.

Він додав, що також удар двома авіабомбами прийшовся по Новобериславу. Зараз масштаби руйнувань там уточнюються.

Окрім того, за словами Прокудіна, за минулу добу противник здійснив 97 обстрілів, випустивши 461 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", АГС, танків, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 36 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, адмінбудівлю та навчальний заклад у Бериславі, адмінбудівлю у Херсоні.

Через російську агресію вчора 7 людей дістали поранення.

Російські обстріли України

Як повідомляв УНІАН, останнім часом ворог часто застосовує для обстрілів території України балістичні ракети та керовані авіабомби. У Повітряних силах ЗСУ наголошують, що поки не можуть збивати ворожу балістику на певних напрямках через брак відповідних засобів. За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, Україні потрібно більше ЗРК Patriot і IRIS-T, які можуть захистити нас саме від балістичної загрози.

За його словами, українська система ППО посилюється західними зразками, але щоб закрити всі напрямки можливих атак ворога, потрібен час. Тому українцям зараз, особливо зважаючи на початок опалювального сезону, важливо дослухатися до сигналів повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час загрози.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко своєю чергою звернув увагу, що з початку жовтня російською тактичною авіацією було застосовано понад 700 коригованих авіаційних бомб (КАБ), переважно доопрацьованих за допомогою УМПК бомб ФАБ-500. Він зазначив, що максимальна кількість застосованих бомб протягом доби - 80 КАБ, але не виключено, що в жовтні буде встановлено абсолютний рекорд із застосування противником КАБів - понад 1 000. За інформацією аналітика, окупанти вивели кустарне виробництво УМПК на "промислові" масштаби.

Коваленко висловив думку, що такий стан речей "зайвий раз піднімає питання, комплексної нейтралізації російської тактичної авіації, в повітрі і на землі".

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