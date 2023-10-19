Україна отримує системи ППО від Заходу, але потребує більше тих, які впораються з балістичними "Кинджалами" і з "Іскандерами", зазначили у Повітряних силах.

У Повітряних силах Збройних сил України наголошують, що українські воїни поки не можуть збивати ворожу балістику на певних напрямках через брак відповідних засобів.

Про це у четвер, 19 жовтня, сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, коментуючи, зокрема, сьогоднішню нічну атаку росіян по Україні з використанням як дронів, так і балістичних ракет.

За його словами, супротивник використав нову тактику - було застосовано, між іншим, багато балістичних ракет "Іскандер-М", які не вдалося збити нашим захисникам неба.

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"Що стосується кількості збитих цілей, то треба розуміти, що балістика - це балістика, щоб її збити потрібні засоби, яких у нас, на жаль, обмаль. Нам потрібні Patriot, які впораються і з "Кинжалом", і з "Іскандерами". Що й було продемонстровано у Київській області. Треба більше цих систем, які можуть захистити нас саме від балістичної загрози сьогодні", - підкреслив Ігнат.

За його словами, українська система ППО посилюється західними зразками, але щоб закрити всі напрямки можливих атак ворога, треба час. Тому українцям зараз, особливо зважаючи на початок опалювального сезону, важливо дослухатися до сигналів повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час загрози.

"ППО в нас не так багато є, щоб перекрити всі напрямки, які потенційно ворог може атакувати. Саме тому в чергове треба звертатися до наших громадян, щоб не нехтували сигналами повітряної тривоги… Якщо ми не можемо збивати балістику на тому чи іншому напрямку, то краще, зрештою, йти в укриття. Засоби протиповітряної оборони в Україні стають більше західного зразка. Але зменшуються можливості старого радянського парку зенітно-ракетних військ. Тому потрібне час, щоб партнери нам поставили більше цих систем - і Patriot, і IRIS-T і решту. На це потрібен час", - сказав Ігнат.

Речник додав, що для України виготовляють і ракети до систем, виробництва вже працюють на більшу потужність – в рази збільшила, зокрема, Німеччина.

"Тому ми залежимо від цих поставок. ППО буде, але це не так швидко, на жаль. І ми мусимо витримати цей період, як це робимо вже протягом 1,5 року", - зазначив Ігнат.

Крім цього, речник Повітряних сил ЗСУ додав, що від посилення патрулювання МіГ-31К над акваторією Чорного моря загроза для України залишається незмінною.

"Для України тут особливо нічого не змінюється в плані атак. Якщо він буде атакувати "Кинджалом" з цього напрямку, ну, то з цього напрямку… Нічого не змінює для України. Адже окупанти можуть запускати ці ракети з будь-якого напрямку", - сказав Ігнат.

За його словами, якщо росіяни посилюють присутність літаків над Чорним морем, а це йдеться про нейтральний повітряний простір - "то це, можливо, більше гра на Захід".

"Вихід в Чорне море мають кілька країн НАТО. Вони ж натякнули в тому виступі, що тисячу кілометрів летить "Кинджал", що він може бути носієм ядерного боєзаряду. Це така від Путіна (російський диктатор Володимир Путін - Ред.) страшилка для Заходу", - сказав Ігнат.

Триває війна - новини, які сьогодні варто знати:

Як повідомляв УНІАН, експерти та військові неодноразово вже попереджали, що Росія накопичує ракети для завдання ударів по Україні в зимовий період і має на меті вразити якомога більше об’єктів інфраструктури. Оскільки вже початок опалювального сезону, то є припущення, що тривог побільшає.

Зокрема сьогодні вночі Росіяни били балістикою й дронами, силами української ППО ліквідовано чотири ворожі повітряні цілі.

Так, з 20:00 18 жовтня по 5:00 19 жовтня 2023 року окупанти випустили п’ять балістичних ракет "Іскандер-М", одну зенітну керовану ракету С-300, одну керовану авіаційну ракету Х-59, одну крилату ракету (тип уточнюється) та дев'ять ударних дронів.

Зокрема, як поінформували військові, ворог атакував об’єкти у Донецькій, Миколаївській, Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

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