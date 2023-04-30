Це далеко не нова практика.

Російські окупанти обстріляли село Суземка на території Брянської області неподалік від кордону з Україною. Основна мета атаки — відвернути увагу громадян РФ від терористичного удару по багатоповерхівці в Умані. Однак у рашистів є й інші мотиви.

Про це розповіли розслідувачі з InformNapalm. За їх словами, практика обстрілів районів Білгородської та Брянської областей аж ніяк не нова. Ще за тиждень до повномасштабного вторгнення рашисти вдарили по власній території з РСЗВ, щоб звинуватити Україну. А після 24 лютого окупанти регулярно б'ють з мінометів і артилерії по прикордонних регіонах. Це дозволяє тримати в тонусі населення РФ і створювати сюжети для пропаганди.

"Ще однією причиною періодичних обстрілів Брянщини рашистами є своєрідна обробка місцевого населення, яке досить лояльно сприймає партизанські рейди "РДК" і зберігає листівки із закликом до повалення режиму Путіна. Тому рашистам вкрай необхідно прищепити місцевому населенню "антипартизанські настрої", — розповіли розслідувачі.

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Однак місцеве населення почало здогадуватися, хто здійснює обстріли і обговорювати чутки, що це робота російської армії, а не України. На думку розслідувачів, "переважно аморфне населення" в селищах Брянської області позитивно сприйме перехід частини регіону в таку собі сіру зону або відділення в свою агломерацію, незалежну від Москви.

Обстріли сіл у Росії

Рашисти регулярно обстрілюють свою територію і звинувачують у цьому ЗСУ. Такий випадок стався в Суземці минулої ночі. В результаті удару виникла пожежа в приватному будинку, і загинули дві людини.

Про атаку на Курську область повідомили 22 квітня. Тоді російська влада заявила, що без світла залишилися кілька сіл.

Губернатор Бєлгородської області в середині квітня поскаржився на обстріли нібито з боку України. Один зі снарядів влучив у будинок і контузив 73-річну бабусю.

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