Губернатор пообіцяв, що енергопостачання відновлять, як тільки "стане безпечно".

У Курській області кілька сіл залишилися без світла. Влада регіону традиційно звинуватила у всьому обстріли з боку Збройних сил України.

Інформацією про це поділився губернатор Курської області Роман Старовойт в особистому Telegram-каналі. Він написав: "Вранці ЗСУ обстріляли Рильський район. З боку України зафіксовано понад 20 прильотів. Жертв і руйнувань в населених пунктах немає, але пошкоджені мережі електропостачання. Без електрики залишаються жителі села Обеста, сіл Лікоть і Новоіванівка".

За словами Старовойта, енергетики почнуть ремонтувати мережі, як тільки "стане безпечно". Жодних підтверджень обстрілу губернатор традиційно не надав. Українська сторона ніяк не коментувала подію. Однак вище керівництво нашої держави неодноразово повідомляло, що удари по РФ не наносяться.

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У Бєлгороді 20 квітня пролунав потужний вибух, після якого на одній з вулиць утворилася величезна воронка. Представники Міноборони РФ назвали причиною інциденту "нештатний схід авіаційного боєприпасу". Через падіння бомби постраждали троє людей.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков 16 квітня заявив, що ЗСУ нібито обстріляли село Терезівка та пошкодили житлові будинки.

Російські ЗМІ того ж дня написали про падіння в Брянську безпілотника з бомбою всередині. Повідомлялося, що БПЛА переносив заряд із пластичної вибухової речовини.

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