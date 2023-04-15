Цей день для деяких громадян РФ виявився дійсно "бурхливим".

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков занив у страсну суботу про черговий обстріл, який нібито здійснили Збройні сил України.

Чиновник повідомив, що вогнем "накрили" село Нова Таволжанка (Шебекінський міський округ). Снарядом контузило місцеву 73-річну бабусю, зазначив він у Telegram

"Один зі снарядів прилетів в приватний житловий будинок, в результаті чого зруйнована стіна будинку, вибиті вікна і пошкоджений паркан. Є одна постраждала-бабуся 73 років, у неї контузія", - відзвітував Гладков.

Губернатор поскаржився, що в української армії "нічого святого немає", хоча відомо, що саме ФСБ РФ доволі часто займається подібними провокаціями.

Провокаційні обстріли Бєлгородської області

Нагадаємо, що минулого року за тиждень до Великодня ФСБ РФ організувала інформаційну кампанію, використавши для цього Гладкова. 19 квітня 2022 року він також розповідав про обстріли сіл Білгородської області.

Відзначимо, що нещодавно масштабний "бавовна" також трапився в місцевому аеропорту. 10 квітня 2023 року російські ЗМІ заявили, що там впав дрон.

Такі "пригоди" вже неабияк набридли місцевим жителям. Замість того, щоб змусити лідера РФ Володимира Путіна припинити війну проти України, вони скаржаться, що влада Бєлгородської області їх "кинула".

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