Губернатор Брянської області випадково зізнався, що в постраждалому селищі є військова техніка.

Влада Брянської області звинуватила ЗСУ в обстрілі селища Суземка. Там під час пожежі в приватному будинку загинули дві людини.

"ЗСУ обстріляли селище Суземка. В результаті влучання снаряда сталася пожежа і часткове руйнування одного житлового будинку. На місці працюють всі оперативні служби", - повідомив в Телеграм губернатор регіону Олександр Богомаз.

За його даними, в результаті цієї події загинули двоє мирних жителів. При цьому один житловий будинок був зруйнований повністю, ще два – частково.

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Пізніше Богомаз заявив про нібито повторний обстріл того ж селища з РСЗВ. При цьому він стверджує, що російська ППО нібито збила кілька реактивних снарядів, що само по собі підтверджує наявність військової техніки в цьому селищі або в безпосередній близькості до нього. Цього разу обійшлося без постраждалих.

Як роспропаганда бреше про обстріли ЗСУ

21 квітня російський бомбардувальник скинув на Бєлгород дві авіаційні бомби. Одна з них вибухнула, Друга – ні. За випадковим збігом обставин, ніхто не загинув. У Міноборони РФ визнали, що це були їхні бомби, які "нештатно" впали з літака.

Військовий експерт Роман Світан вважає, що бомби було скинуто навмисно, щоб звинуватити ЗСУ в обстрілі, але план був реалізований геть погано, тому Міноборони РФ довелося визнати, що це їхні бомби.

При цьому російська пропаганда не гребує використовувати відео з наслідками російських ударів по українській території, щоб ілюструвати ними свої байки про обстріли Донбасу українською армією. Тільки за вчорашній день було помічено два таких факти, пов'язаних з Уманню - на одному з телеканалів РФ і в телеграм-каналі топ-пропагандиста Соловйова.

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