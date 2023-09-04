У РФ заявляють, що успішно відбили атаку.

Бійці "Російського добровольчого корпусу" заявили, що провели рейд на територію Росії, в ході якого вбили двох співробітників Федеральної Служби безпеки.

Відповідна заява з'явилася в їх офіційному Telegram-каналі. Вони опублікували скріншот поста губернатора Брянської області Олександра Богомаза від 22 серпня, в якому той звинуватив "українських диверсантів" у спробі прориву кордону в Климовському районі.

"Вітаємо ФСБ РФ з черговим "видавлюванням"! "Успішне відбиття атаки українських ДРГ" не було б таким успішним, якби, як мінімум, двоє співробітників відомства не розлучилися з життям. Можливо, їм варто було працювати у відділі по боротьбі з репостами (в ФСБ такий точно є). До слова, ви знову переплутали: ваших хлопчиків/конторських мужиків розклали не "укроДРГ", а бійці Російського добровольчого корпусу", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, що 27 серпня Курський аеродром атакували дрони. В результаті атаки пошкодження отримали п'ять російських літаків, два радари і системи "Панцир". Пізніше бійці "Російського добровольчого корпусу" заявили, що причетні до цієї операції.

Після смерті ватажка приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина вони записали відеозвернення до найманців, які хочуть "зберегти честь і помститися".

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