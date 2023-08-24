Вони пропонують їм помсту.

Бійці "Російського добровольчого корпусу" закликали бойовиків приватної військової компанії "Вагнер" перейти на їхній бік.

Звернення до "вагнерівців" опубліковано в Telegram-каналі РДК. "Судячи з усього, вчора були цинічно страчені ваші командири і батько-засновник. Те, що їх вбили за розпорядженням представників вищого ешелону влади РФ, очевидно кожному. Тому зараз у вас є непростий, але досить логічний вибір: або стати в стійло МО РФ на службу вбивць ваших командирів, або зберегти свою честь і помститися їх катам, перейшовши на бік України", - йдеться в ньому.

Вони закликають російських найманців, які не скоювали військових злочинів на території України, вступити до лав РДК. "І спочатку завершити цю кровопролитну м'ясорубку т.зв. "СВО", а потім знову відправитися маршем на Москву, але на це раз не зупинятися в 200 км від Мкаду, а дійти до кінця!" - йдеться у відео.

За їх словами, ЗСУ та Міноборони України гарантують безпеку і гідні умови тим, хто добровільно перейде на бік України.

Смерть Пригожина

Нагадаємо, 23 серпня в Тверській області розбився літак. Пізніше стало відомо, що на борту повинні були перебувати ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин і командир Дмитро Уткін.

Інідент стався рівно через два місяці після "походу вагнерівців на Москву". В цей же вечір Путін виступав на заході на честь 80-річчя Перемоги в Курській битві.

Сьогодні російський диктатор заявив, що Пригожин був людиною "складної долі".

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