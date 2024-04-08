Гаряча фаза операції завершилася, додали вони.

У Російському добровольчому корпусі заявили, що на території Росії все ще залишаються їхні диверсійно-розвідувальні групи.

Вони опублікували у своєму офіційному Telegram-каналі список бійців, які загинули під час рейдів. "Гаряча фаза Обмеженої Військової Операції добігла кінця, і хоча наші групи ДРГ і сплячі осередки залишаються в регіоні, настав час вшанувати пам'ять наших загиблих бійців", - йдеться в повідомленні.

Так, повідомляється про загибель Сергія Попова ("Терен"), "Вольфа", "Башмака" і "Толяна". Усі загиблі були учасниками операції з утримання "дороги життя" на Авдіївському напрямку.

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Нагадаємо, 12 березня Легіон "Свобода Росії", "Російський добровольчий корпус" і "Сибірський батальйон" оголосили про початок обмеженої спеціальної операції на території РФ.

Повідомлялося про бої з російськими військами і захоплення двох населених пунктів. Влада Бєлгородської області оголосила евакуацію тільки після проведення виборів.

21 березня повстанці випустили спільну заяву про результати операції. У ній йшлося про те, що весь світ побачив, що Путін втрачає контроль над ситуацією і вже не здатний захистити кордони власної країни.

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