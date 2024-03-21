Добровольці закликали росіян з усіх країн та людей будь-яких національностей приєднуватись до них.

Легіон "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус і Сибірський батальйон закликають росіян з усіх країн та людей будь-яких національностей приєднуватись до них, аби "разом боротися проти путінської диктатури". Про це йдеться у спільній заяві збройних формувань.

Там, зокрема, стверджують, що їхній визвольний рух вкотре продемонстрував "силу та міць духу та зброї російського добровольця та слабкість режиму Путіна".

"Разом із нашими соратниками ми довели усьому світу, що Путін втрачає контроль над ситуацією дедалі більше з кожним днем і вже не здатний захистити навіть межі власної країни", - зазначається у зверненні.

"Легіонери" нагадують, що російське ополчення за кілька днів звільнило від путінського режиму два населені пункти. При цьому армія РФ втратила величезну кількість техніки і понад тисячу солдатів, "яких у паніці кидала на забій під наші знаряддя".

"Але в результаті навіть у критичний момент для своєї влади - дні виборів президента - вся путінська армія не змогла нам протистояти. Кремлю не вдалося провести вибори у областях, де відбувалася справжня війна. Громадяни Білгородської та Курської областей не пішли на виборчі дільниці під бомбами путінської авіації та вогню артилерії. Ніхто в здоровому глузді не зможе після цього стверджувати, що путіна "обрали" законно", - підкреслюють автори звернення.

Вони вважають, що Володимир Путін втратив залишки своєї легітимності, влада вислизає з його рук, він контролює все менше процесів у Росії, росіяни це бачать і все більше співвітчизників вступають до їхніх лав.

"Скоро ми підемо до інших міст. ... Тільки зі зброєю в руках, разом ми обов'язково переможемо і створимо нову Росію: сильну, мирну і шановну країну, бути громадянином якої не соромно. Наша боротьба продовжується! Нові перемоги будуть!" - пообіцяли російські добровольці.

Рейд російських повстанців на територію РФ - останні новини

Російські "легіонери" пояснили, яка справжня мета їхньої операції. Так, у Легіоні "Свобода Росії" заявили, що операція добровольців у Бєлгородській та Курській областях РФ допомогла ЗСУ стабілізувати фронт.

За словами представника підрозділу Олексія Барановського, за цей час армія РФ безповоротно втратила 651 особу, 908 отримали поранення, ще 37 потрапили в полон. Також вдалося знищити 121 одиницю техніки, ще 50 виведені з ладу.

В Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли деталі "вдалої операції" російських добровольців. За словами Андрія Юсова, через цю операцію російська армія була змушена перекидати війська з території України.

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