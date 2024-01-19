Двох госпіталізували.

У четвер, 18 січня, бійці "Російського добровольчого корпусу" провели черговий рейд на територію Росії.

В офіційному Telegram-каналі "РДК" повідомляється, що розвідувальна група влаштувала засідку на транспорт російських загарбників в Суземському районі Брянської області. Вони обіцяють пізніше показати кадри об'єктивного контролю.

Командир РДК Денис Нікітін сказав, що під час цього рейду "з кращого боку проявили себе вчорашні рекрути". "Хлопці приїхали в Україну і вступили в РДК буквально влітку, пройшли КМБ, поповнили бойові групи і під керівництвом вже досвідчених бійців і командирів РДК, а не французьких кураторів, зробили свої перші впевнені кроки на шляху воїна", - написав він.

Відео дня

Російський Telegram-канал Astra з посиланням на джерела повідомляє, що на ділянці дороги між селами Улица (на кордоні) і Комуна Суземського району (приблизно в годині їзди) знайшли російський військовий "Урал". Судячи з пошкоджень, його атакували зі стрілецької зброї. На місці знайшли порожній магазин від АК-74.

Відомо, що в результаті атаки загинули двоє російських військовослужбовців, ще двох госпіталізували з пораненнями.

Війна на території РФ: останні новини

Як відомо, війна, яку Росія веде проти України, поступово повертається на її територію. Крім того, на російських заводах і підприємствах систематично відбуваються різні пожежі і НП.

Нагадаємо, що сьогодні безпілотні літальні апарати атакували нафтобазу в місті Клинці Брянської області, почалася серйозна пожежа.

В українській розвідці заявили, що російські нафтобази та об'єкти, які підтримують роботу окупаційної армії, продовжать горіти.

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