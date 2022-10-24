За словами очільника ГУР, загроза потенційно існує, але слова та дії ворога відрізняються.

Генеральний штаб заявив, що загроза наступу з Білорусі зростає. Однак у розвідці запевняють, що реальність зовсім інша.

Про це в інтерв'ю УП заявив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

"Хочу вам нагадати, що історія з атакою білорусів на Україну в наших медіа з'являється теж десь із квітня місяця. Приблизно раз на півтора місяця заявляють, що точно ось завтра нападуть ці страшні легіони білорусів. Але реальність трохи інша, і багато разів я розвінчував ці міфи. Чи є потенційна загроза з боку Білорусі? Потенційно є. Це ж теж ні для кого не секрет. Росіяни зараз перекидають туди певну кількість підрозділів. Але те, що вони заявляють, і те, що вони перекидають по факту – це абсолютно різні речі", - заявив Буданов.

На уточнювальне питання, чи підуть білоруси найближчим часом на Волинь, Буданов відповів, що наразі немає жодних ознак щодо створення будь-якого формату ударних угруповань. Станом на зараз росіяни завезли в РБ біля 3200 осіб.

Втім, окупанти прибули без важкої техніки. Навпаки, Білорусь знімає всю свою техніку з баз довгострокового зберігання відправляє в Росію. Фізично білорусам нема чим воювати з українськими воїнами. Вони це розуміють.

Очільник ГУР також вважає малоймовірними спроби повторного наступу на Київ.

"Станом на зараз такого немає. Чи можна таке зробити теоретично? Можна. Для цього буде потрібно десь два або два з половиною тижні перекидання військ. Цього немає", - зазначив Буданов.

Роль Білорусі у війні РФ проти України - що відомо

З початку повномасштабної війни Росії проти України Білорусь стала плацдармом для російської армії. Саме звідти починався наступ на північні регіони нашої країни і наносяться ракетні удари по українських містах.

Останнім часом активність ворога на українсько-білоруському кордоні зросла. При цьому, в британській розвідці вважають, що нове вторгнення в Україну з території Білорусі зараз малоймовірно. Росія навряд чи зможе зібрати готові до бойових дій формування в необхідній кількості через те, що її сили вже задіяні в Україні.

Раніше журналісти проаналізували супутникові знімки з аеродрому Зябровка під білоруським Гомелем і прийшли до висновку, що там за останній місяць відбуваються активні зміни. Туди прибувають російські війська і нова техніка.

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