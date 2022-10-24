Відповідні заходи тривають впродовж поточного місяця.

У Білорусі вже майже місяць триває активна перевірка мобілізаційних ресурсів.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України.

За даними українського ГШ, перевірка мобілізаційних ресурсів триває з початку жовтня.

Відео дня

"При місцевих органах виконавчої влади створені спеціальні групи для перевірки та уточнення інформації щодо потенційних призовників. Йде уточнення роду діяльності чоловіків призовного віку, військово-облікових спеціальностей та сімейного стану", - йдеться у зведенні.

Тим часом зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по об’єктах критичної інфраструктури України з території Білорусі, включно із застосуванням ударних безпілотників іранського виробництва.

Роль Білорусі у війні РФ проти України - що відомо

З початку повномасштабної війни Росії проти України Білорусь стала плацдармом для російської армії. Саме звідти починався наступ на північні регіони нашої країни і наносяться ракетні удари по українських містах.

Останнім часом активність ворога на українсько-білоруському кордоні зросла. При цьому, в британській розвідці вважають, що нове вторгнення в Україну з території Білорусі зараз малоймовірно. Росія навряд чи зможе зібрати готові до бойових дій формування в необхідній кількості через те, що її сили вже задіяні в Україні.

Раніше журналісти проаналізували супутникові знімки з аеродрому Зябровка під білоруським Гомелем і прийшли до висновку, що там за останній місяць відбуваються активні зміни. Туди прибувають російські війська і нова техніка.

Вас також можуть зацікавити новини: