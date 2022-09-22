На Херсонщині вони намагаються отримати від місцевих жителів їхні особисті дані.

Російські окупанти активізували роботу щодо підготовки так званого "референдуму", на Луганщині озброєні групи мають примушувати людей брати участь у ньому.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Зазначається, що окупанти намагаються утримати ситуацію на тимчасово окупованих територіях під своїм контролем. Зокрема, у Херсоні посилюється адміністративно-поліцейський режим, здійснюється перевірка осель та психологічний тиск на місцевих жителів.

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"Активізувалась робота щодо підготовки та проведення так званого "референдуму" на тимчасово захоплених територіях України. Так, у населених пунктах Херсонської області представники російської окупаційної влади, під приводом якісного розподілу гуманітарної допомоги, намагаються отримати від місцевих жителів їхні особисті дані. Триває формування так званих "виборчих комісій", - мовиться у дописі.

У місті Старобільськ Луганської області окупаційна влада заборонила місцевому населенню залишати місто у період з 23 по 27 вересня.

"За наявною інформацією, окупанти створюють озброєні групи для обходу помешкань та примусу людей брати участь у так званому "референдумі". Проводиться підготовка до зйомок пропагандистськими ЗМІ сюжетів про таку собі "активну участь місцевих мешканців у голосуванні", - зауважили у Генштабі.

Також зазначається, що на тимчасово захопленій території Запорізької області місцевим жителям за надання паспортних даних та отримання громадянства Росії обіцяють грошову винагороду і побутові прилади.

Так звані "референдуми" на окупованих територіях України

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти планують 23-27 вересня провести на захоплених частинах Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання до Російської Федерації.

У Євросоюзі пообіцяли запровадити нові санкції проти РФ через намір провести так званий "референдум" на окупованих територіях України.

У США, НАТО, ОБСЄ, низці країн світу засудили плани РФ провести незаконні "референдуми".

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