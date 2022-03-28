Це робиться для того, аби ввести в обіг свою валюту на тимчасово окупованих територіях.

На Херсонщині в окупованому Генічеську військові РФ виплачуватимуть "пенсію" місцевим жителям у рублях. Люди отримують готівку на руки, але відразу ж конвертують її в гривні.

Про це у себе в Facebook повідомив депутат Херсонської ОДА Сергій Хлань.

"Після складання списків минулого тижня почалися реальні виплати 10 000 рублів (приблизно 3 тис грн) в Генічеську. Люди стоять у чергах і вже отримують готівку на руки", – йдеться в повідомленні.

Щоправда, за словами депутата, весь рух рубля закінчується у "мінял", у яких пенсіонери відразу міняють рублі на гривні. Водночас у магазинах міста російську валюту приймати відмовляються.

"Нагадую, якщо не співпрацювати з окупантами й нічого в них не брати, це пришвидшить нашу перемогу", – каже депутат.

Ситуація в Генічеську

Місто вже більше ніж місяць знаходиться під контролем російських військ. Попри це, місцеві чинять неабиякий опір загарбникам. Днями жителі Генічеська спалили військкомат, в якому розташувалися російські військові.

Станом на 28 березня, Росія контролює частину Херсонської області. Російські військові стоять на Каховській ГЕС і контролюють переправу через Північнокримський канал.

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