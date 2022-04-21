З окупованого російськими військами міста вже виїхало біля 40% мешканців, 20% лікарів та медичного персоналу, 5% директорів шкіл та 3000 учнів.

Міська влада Херсона не має чіткої інформації щодо дати, коли росіяни мають намір провести у місті "референдум" про створення так званої "Херсонської Народної Республіки".

Про це повідомив міський голова Херсона Ігор Колихаєв в ефірі інформаційного телемарафону.

"Я не володію 100% чіткою інформацією щодо намірів та дати проведення так званого "референдуму". Якщо б вона у мене була, я б одразу її озвучив і повідомив до Офісу президента. Якщо, наприклад, завтра я буду знати, що у нас буде "референдум" за так звану "ХНР", то я буду всіма силами допомагати містянам виїхати. Чітка дата мені невідома", - підкреслив Колихаєв.

За його словами, бути мером окупованого міста дуже важко, але міська влада та керівники комунальних підприємств залишилися на місцях, тому що інакше життєдіяльність міста буде паралізована.

"Ми не можемо полишити Херсон, тому що у місті залишилися містяни. Ми спілкуємось з ними і підтримуємо їх, щоб вони не падали духом. Адже в Херсоні справжні патріоти", - пояснив мер.

Крім того, міський голова Херсона підтвердив, що отримав відповідь від голови Херсонської ОВА Геннадія Лагути щодо того, яким чином місцевій адміністрації працювати в умовах окупації російськими загарбниками.

"У відповіді чітко зазначено: якщо це не шкодить моєму життю або моїх близьких, я маю продовжити виконувати свої посадові обов'язки та забезпечувати функціонування всіх комунальних служб міської територіальної громади. Якщо така загроза існує, тоді виконувати свої обов’язки можна у режимі онлайн", - сказав Колихаєв.

Він додав, що з окупованого російськими військами міста вже виїхало біля 40% мешканців, 20% лікарів та медичного персоналу, 5% директорів шкіл та 3000 учнів.

"Найчастіше жителі виїжджають самостійно, ризикують та попадають під обстріли. У нас немає безпечного зеленого коридору для евакуації, тому я не можу взяти на себе відповідальність і радити містянам виїжджати чи залишатись", - сказав Колихаєв.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією оперативного командування "Південь", на Херсонщині росіяни активізували підготовку до "референдуму" щодо створення так званої "Херсонської народної республіки", дату якого перенесли на 27 квітня. Дату імітації волевиявлення народу окупанти перенесли на квітень, намагаючись прискорити узаконення окупаційної влади, нехтуючи всіма законами і нормами.

Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявляла про намір російських окупаційних військ провести у Херсонській області псевдореферендум для створення так званої "ХНР" у період з 1 травня по 10 травня. За її словами, у Херсоні планують використати схему псевдореферендумів, які проводили окупанти в 2014 році в Луганську та Донецьку, коли замість будь-якого виявлення влади народу було створено лише картинку для російського телебачення.

Вас також можуть зацікавити новини: