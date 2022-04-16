Місто вже півтора місяці живе в окупації.

Херсон вже півтора місяця живе в окупації. Російські військові стріляють на мітингах за Україну, намагаються ввести рублі і влаштовують максимальну зачистку від усіх активістів.

Про це УНІАН розповів один з волонтерів міста Максим.

За його словами, з перших днів окупації волонтери в Херсоні доставляли місцевим жителям гуманітарну допомогу, зокрема медикаменти та дитяче харчування.

"У нас зараз почалася максимальна зачистка всіх активістів. Вчора вночі в моєму дворі побували росіяни. Когось шукали, комусь вибили двері о 2 годині ночі, когось відвезли", – розповів волонтер, вночі з 15 на 16 квітня прийняв рішення виїхати. Сьогодні змогли дістатися до Миколаєва", – додав Максим.

Крім того, українці, які виїхали з Херсона, розповіли УНІАН, що російські військові взяли в полон кількох підприємців і двох священників, які надавали в храмах допомогу тим, що втратив власне житло.

"Вони почали масово активно тиснути на всіх активних людей у місті. При цьому, це не тільки яскраві проукраїнські активісти, а навіть звичайні священники, які ніколи не виявляли політичної позиції. Я знаю мінімум двох священників, яких викрали окупанти і десь тримали. Вся активність священників проявлялася в тому, що вони могли прихистити в церкві біженців, нагодувати їжею. Крім священників викрали кількох підприємців", – розповів УНІАН херсонець Юрій, який 9 квітня зміг вивезти сім'ю з окупованого регіону.

Українські військові готуються до наступу на Херсонщині

Про це заявила речник Морської охорони Держприкордонслужби Наталія Гуменюк.

Вона додала, що у самому Херсоні продовжується агітація окупантами населення до організації квазіреспубліки, проте херсонці не піддаються.

"Тримайтеся, ми скоро будемо", – наголосила вона.

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