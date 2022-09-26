Росія збирається маніпулювати результатами "голосування", і вони ніколи не будуть визнані.

США вважають так звані "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України фікцією. Росія буде в будь-якому випадку маніпулювати їх результатами. Штати ніколи не визнають анексію регіонів нашої держави. В адміністрації Байдена вважають, що українці мають повне право забрати свої землі.

Такі заяви зробив держсекретар США Ентоні Блінкен у свіжому інтерв'ю CBS News.

"Ці так звані "вибори" — фікція, і крапка. Вони приходять, вони ставлять маріонеткові уряди, місцеві органи влади. І тоді вони приступають до "голосування", яким вони в будь-якому випадку будуть маніпулювати", — розповів Блінкен.

Відео дня

За словами держсекретаря США, Кремль спробує оголосити тимчасово захоплені території України частиною Росії за результатами референдумів. Але ця анексія ніколи не буде визнана. А "українці мають повне право забрати" свої землі, тобто відновити законні кордони держави.

Проведення фейкових "референдумів" на тимчасово окупованих територіях: що відомо

Так зване "голосування" за входження захоплених українських земель до складу Росії стартувало на частинах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей 23 вересня. Воно триватиме до завтра, 27 вересня.

Багато держав виступили із заявою, що вони не будуть визнавати результати так званих референдумів. Сюди відноситься і Сербія, ідеологічний союзник РФ.

На думку політолога Володимира Молчанова, Путін наказав організувати "голосування", щоб зломити жителів на тимчасово окупованих територіях.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров використав ядерний шантаж у розмові про референдуми та приєднання тимчасово захоплених українських земель. За словами міністра, після анексії на них буде поширюватися ядерна доктрина РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: