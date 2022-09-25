Крім того, в разі "приєднання" до РФ українських територій, на них поширюватимуться і всі російські закони.

Всі російські закони і доктрини, включно з ядерною, поширюватимуться і на приєднані через фейкові "референдуми" території України в разі їх закріплення в Конституції Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на пресконференції в ООН, передають РосЗМІ.

"Уся територія Російської Федерації, яка закріплена і додатково може бути закріплена в Конституції Російської Федерації, безумовно, перебуває під повним захистом держави, це абсолютно природно. Усі закони, доктрини, концепції, стратегії Російської Федерації поширюються на всю її територію", - сказав Лавров у відповідь на запитання журналіста з приводу планів щодо приєднання "нових територій".

Відео дня

Коментуючи заяви про неминучу відповідь США в разі "приєднання" до Росії українських окупованих територій, Лавров зазначив, що не бажає "займатися якимись похмурими прогнозами".

Водночас очільник МЗС РФ заявив, що "постачаючи зброю Києву, США та Євросоюз і НАТО не можуть претендувати на статус нейтральних, тобто не можуть претендувати на те, що вони не беруть участі в конфлікті".

За його словами, США відправляють в Україну зброю, надають розвідувальні та супутникові дані, а це, мовляв, означає, що вони уже "є стороною конфлікту".

На ці заяви очільника МЗС РФ вже відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він назвав такі заяви абсолютно неприпустимими.

"Абсолютно неприпустимі і безвідповідальні заяви Путіна і Лаврова про можливе застосування ядерної зброї. Україна не піддасться. Ми закликаємо всі ядерні держави висловитися зараз і дати зрозуміти Росії, що така риторика ставить світ під загрозу і не буде терпітися", - написав Кулеба в "Твіттері".

Псевдореферендуми РФ на території України

Росія запланувала на 23-27 вересня провести на захоплених частинах Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання до Російської Федерації.

Міжнародна спільнота засудила ціплани Кремля. Зокрема, країни "Великої сімки" і Євросоюзу заявили, що запровадять санкції проти РФ за організацію псевдореферендумів на тимчасово окупованій українській території.

24 вересня у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що на так званому "референдумі" на тимчасово захоплених російськими військами територіях України спостерігається низька явка на "виборчі дільниці". Через це підписи у місцевих жителів збирають вдома у супроводі озброєних російських окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: