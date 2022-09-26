Окупанти видавали запрошених масовиків за персонал атомної станції.

Російські загарбники продовжують грати у "референдум" на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Про це повідомила прес-служба "Енергоатому".

Чергову виставу вони влаштували біля Запорізької АЕС, видаючи запрошених масовиків за персонал атомної станції.

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Так, велика група чоловіків у цивільному дочекалась закінчення зміни на станції та змішалася з її персоналом, який виходив після зміни.

Дорогою ряджені роздавали інтерв’ю проросійським пропагандистським ЗМІ та вигукували слова підтримки Росії та псевдореферендуму, після чого пішли до автобуса, в якому проводилося "голосування", і показово заповнили бюлетені.

"Цей факт вчергове доводить, що серед патріотично налаштованих працівників Запорізької атомної станції ніхто не зголосився брати участь в окупантському фарсі, тож пропагандисти знову були змушені робити "гарну" картинку для російських замовників", - сказано у повідомленні.

"Референдуми" РФ на окупованих територіях: що відомо

Російські окупанти запланували 23-27 вересня провести на захоплених частинах Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання до Російської Федерації.

Міжнародна спільнота засудила ці наміри Кремля. Зокрема, країни "Великої сімки" і Європейського Союзу заявили, що запровадять санкції проти РФ за організацію псевдореферендумів на тимчасово окупованій українській території.

У СБУ повідомили, що російські окупанти "підбили" підсумки фейкових референдумів на окупованих територіях України ще на початку вересня.

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповіли, як українцям уникнути участі в "референдумі" російських окупантів.

Мешканців тимчасово окупованої території Донеччини шляхом залякування та поквартирного обходу примушують віддавати голоси на "референдумі".