На думку експерта, президенту РФ голосування на "референдумі" потрібно не для того, щоб показати якийсь результат.

Президенту РФ Володимиру Путіну потрібне голосування на так званих "референдумах" на тимчасово окупованих українських територіях, щоб змусити людей змиритись з окупацією та пов’язати всіх спільним злочином.

Таку думку висловив політолог Володимир Молчанов в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, голосування на "референдумах" потрібно президенту РФ не для того, щоб показати якийсь результат та вплинути таким чином на громадську думку у світі.

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"Насправді, щоб показати якийсь результат, йому (Путіну - УНІАН) це не потрібно. Більш того, ці спостерігачі яких він завіз, якісь маргінали. Вони вже в більшості своїй світилися і раніше, у якості, так би мовити, журналістів чи спостерігачів під час окупації. Вони ніякого впливу на громадську думку не мають і їх повідомлення про те, що все пройшло в межах закону чи міжнародного права, вони ніякої цінності не матимуть", - сказав Молчанов.

На думку політолога, зробити постановочні сюжети окупанти могли і без поквартирного обходу на тимчасово окупованих територіях країни із залученням для цього великої кількості військовослужбовців Росгвардії.

"Бо показати "картинку" вони могли б і без цих спроб. Сюжети можна зробити навіть не обходячи квартири і не наражаючи своїх людей на якісь там прокльони і на небезпеку, що їх дійсно якось сфотографують. Крім того, не відволікати майже 10 тисяч солдатів з Росгвардії на те, щоб супроводжувати оцих всіх збирачів підписів",- пояснив свою думку Молчанов.

Політолог вважає, що мотиви проведення голосування на "референдумі" полягають в тому, щоб залякати та зламати мешканців тимчасово окупованих територій.

"Єдине, чим можна це пояснити, - це по-перше залякати тих людей, які зараз не сприймають окупацію і намагаються якось від неї дистанціюватися… А по друге, когось зламати і, так би мовити, пов’язати спільним злочином. Тому що згідно з українським законодавством, участь у "референдумі" є кримінальним злочином за ст.111-1 КК України і покарання за нього аж до 12 років з конфіскацією", - акцентував Молчанов.

При цьому він наголосив, що таке покарання в першу чергу очікує організаторів таких "референдумів". Разом з тим, воно не відноситься до звичайних громадян, яких окупанти силою змушують приймати участь у голосуванні.

"Якщо ви голосуєте під примусом, під загрозою, то звісно вам нічого за це потім не буде. Але все ж росіяни чудово це розуміють, що є така стаття і можна залякувати людей, які змушені будуть проголосувати. Що все, тепер ви вже, так би мовити, у нацистів українських в чорному списку і вам нічого не залишається, як нам далі допомагати і змиритися хоча б з цією окупацією. Ось приблизно такі, я думаю, у них мотиви", - підкреслив Молчанов.

"Референдуми" на окупованих територіях

Російські окупанти запланували 23-27 вересня провести на захоплених частинах Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання до Російської Федерації.

У зв'язку з низьким відсотком відвідування "виборчих дільниць" працівники "виборчих комісій" у супроводі озброєних окупантів збирають підписи місцевих жителів безпосередньо в місцях їхнього проживання.

У Маріуполі окупанти відправляли "мобільні бригади" для проведення "голосування" в рамках псевдореферендуму просто на робочих місцях жителів міста.

Міжнародна спільнота засудила наміри російських окупантів. Зокрема, країни "Великої сімки" і Європейського Союзу заявили, що запровадять санкції проти РФ за організацію псевдореферендумів на тимчасово окупованій території України.

Президент США Джо Байден також пообіцяв запровадити серйозні економічні санкції проти Росії у відповідь на проведення окупантами так званих "референдумів".

24 вересня у Міністерстві закордонних справ України заявили, що Україна скликає термінове засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй через псевдореферендуми. В МЗС України наголошують, що РФ треба притягнути до відповідальності за спроби змінити міжнародно визнані кордони України.

24 вересня у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України закликали правоохоронців розслідувати легітимність в'їзду та здійснення діяльності так званих іноземних спостерігачів на "референдумі" на тимчасово окупованих територіях України. Йдеться, зокрема, про представників Росії, Білорусі та Сирії.

25 вересня у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України закликали українців уникати участі у псевдореферендумах та не допомагати окупантам легалізувати своє беззаконня. Також у Мінреінтеграції застерігають, що всіх, хто братиме добровільну участь в підготовці псевдореферендумів чи співпрацюватиме з окупантами, буде притягнуто до кримінальної відповідальності.

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