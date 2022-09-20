Всі "референдуми" заплановані на одні дати.

Голова фейкової адміністрації Запорізької області Євген Балицький підписав розпорядження про проведення псевдореферендуму.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Фейкове голосування відбудеться з 23 до 27 вересня. 23 вересня - на учасниках, а з 23 по 27 вересня - у населених пунктах, де немає приміщень для голосування.

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"Відкладати процедуру немає сенсу. Технічно ми готові. Безпека виборчих дільниць забезпечена", – заявив Балицький.

"РИА Новости" повідомляє, що на референдум у Запорізькій області буде винесено три питання:

про вихід зі складу України;

створення самостійної держави;

входження до складу Росії.

Як повідомлялося раніше, майже 60% території Запорізької області тимчасово окупували російські війська. Псевдореферендум окупанти планують провести на цій території. Член "головної ради адміністрації" Володимир Рогов заявив, що в місті Запоріжжя провести фейкове голосування не вийде навіть дистанційно.

Референдум в "ДНР" і "ЛНР": що варто знати

Сьогодні так звана "народна рада" псевдореспубліки "ЛНР" проголосувала за проведення "референдуму" про входження до складу Російської Федерації. "Закон" про псевдореферендум вже підписав ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник.

Окупанти заявляють, що офіційні результати псевдоголосувань вони оприлюднять 28 або 29 вересня, "після чого "ДНР" і "ЛНР" можуть направити офіційний запит на вступ до складу Росії". Повідомляють, що голосування на референдумах, ймовірно, буде як очним, так і заочним – поштою.

За даними двох джерел "Медузи", близьких до адміністрації Путіна, "референдуми" одночасно пройдуть не тільки в "ДНР", "ЛНР" і в Херсонській області, псевдоголосування в ті ж дати готують і на Запоріжжі.

Гауляйтер Володимир Сальдо, який зараз очолює окупаційну адміністрацію в Херсонській області, також заявив про проведення "референдум" щодо входження до складу Російської Федерації.

Днем раніше ватажок "ДНР" Денис Пушилін звернувся до ватажка "ЛНР" Леоніда Пасічника з пропозицією об'єднати зусилля для підготовки до псевдореферендуму про входження окупованих територій Донецької та Луганської областей України до складу РФ.

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