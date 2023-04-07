Напередодні російські повстанці влаштували рейд в прикордонний район Брянської області.

В ході рейду російських повстанців по Брянській області 6 квітня було завдано удару по базі прикордонників – там зазнали відчутних втрат. Про це свідчить аудіозапис з перехопленням розмови російських військових, який опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

На аудіо, в якому рясніють матюки, очевидно російський військовий комусь розповідає, що в селищі Запісоччя Брянської області розбили базу прикордонників.

"Про загиблих не знаю, але сказали, що поранених дох*я", тому що дуже дох*я "швидких", – говорить невідомий на записі.

Відео дня

Обережно! Багато нецензурної лайки!

У ГУР стверджують, що в ході вказаної події було знищено "двох бойовиків окупаційної армії", "значну кількість" окупантів було поранено, виведено з ладу один БТР, пошкоджено іншу техніку та майно окупантів.

"Незважаючи на заяви керівництва Кремля, протест росіян проти чинного режиму цілком можливий. Яскраве тому підтвердження, останні події в Брянській області", - заявили в ГУР

Рейди РДК в Брянську область

Напередодні організація відома як "Русский добровольческий корпус" опублікувала відео свого рейду по прикордонному району Брянської області. Факт рейду підтвердила російська влада регіону.

Це вже не перша така акція даного руху. На початку березня група РДК вже здійснювала аналогічний рейд, в ході якого була влаштована ціла "фотосесія" біля сільського фельдшерського пункту.

Російська влада тоді заявила про нібито загибель кількох мирних жителів в ході рейду РДК. Пізніше ФСБ показала кадри розстріляних цивільних автомобілів, які дуже сильно нагадували постановку.

Вас також можуть зацікавити новини: