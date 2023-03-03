У змонтованому відео показані наслідки атаки, які викликають багато питань.

Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії через добу опублікувала кадри з місця так званої "атаки українських диверсантів" у Брянській області.

У ролику показані два цивільних автомобілі - зелений "ВАЗ" і червона "Шевроле". В обох машинах на водійських сидіннях показані заблюрені тіла зі слідами крові.

Примітно, що на "Жигулях" присутні численні сліди від куль, розбиті вікна, але жодних уламків скла на землі поруч не видно. На "Шевроле" навпаки не видно жодного кульового отвору, через який куля могла б убити водія.

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Також у відеоролик вшито статичні фотографії мін, боєприпасів і гільз, які, як стверджується, були залишені "диверсантами".

"Атака диверсантів" на Брянську область

У четвер, 2 березня, російські ЗМІ "вибухнули" повідомленнями про напад "української ДРГ" на прикордонні села Сушани і Любечани в Брянській області. Стверджувалося, що аж півсотні "диверсантів" розстрілювали і брали в заручники місцевих жителів.

Російська влада заявила, що ФСБ і військові почали операцію по знищенню "озброєних українських націоналістів", які вторглися на російську територію.

Пізніше відповідальність за подію взяв на себе "Російський добровольчий корпус". Представник цієї організації заявив, що ніяких дітей ніхто не розстрілював і заручників не брав. Всю операцію "Корпус" пояснив бажанням показати росіянам, що режим Путіна час скидати зі зброєю в руках.

Українська влада назвала все, що трапилося, провокацією російських спецслужб. За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, Кремль хоче залякати росіян страшилками про українців і одночасно дискредитувати Україну в очах світової спільноти.

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