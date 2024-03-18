За словами "Фортуни", на сьогодні в рамках операції було взяти в полон 27 російських військових.

Підрозділи російськх військових з легіону "Свобода Росії", РДК і Сибірський батальйон, які воюють на боці України, продовжують свою спецоперацію на території РФ, повідомив в ефірі телемарафону боєць РДК Олександр з позивним "Фортуна".

"Бойові дії тривають, динаміка позитивна, ми розвиваємо свій наступальний успіх. Але про певні висновки та плани поговоримо пізніше. Рівень спротиву ворога потрохи зростає. Туди стягується і техніка і жива сила. Але ми цього і досягаємо, адже одна з головних цілей цієї операції – це стягнути на захист зовсім незахищеного кордону якомога більше техніки та людей з фронту. І я думаю, що нам це вдається", – каже Олександр.

Боєць також додав, що в межах цієї операції вже було взяти в полон 27 військових РФ. Він зазначив, що особливого спротиву від охочих піти в полон – не було.

Відео дня

"Їм надана медична допомога і вони передані Україні для поповнення обмінного фонду. Усе з ними добре, частина полонених навіть змогла зв'язатися з родичами. Ситуація і для полонених і для тих, хто продовжує супротив однакова. Людей відправляють на оборону, не повідомляючи їм про те, що відбувається у секторі, скільки нас там, яка техніка задіяна. Тобто людей туди відправляють на такі собі м'ясні операції, люди приїжджають не підготовлені і приїжджають у серйозні бойові дії", – зазначив "Фортуна".

За словами бійця, для цивільного населення областей, в яких підрозділи проводять операцію, організовано гуманітарні коридори.

"Коридори працюють в односторонньому порядку. Ті гуманітарні коридори, до яких ми закликали місцеве керівництво, не працюють. У нас є інформація, що влада РФ блокує виїзд цивільних з прикордонних пунктів у напрямку того ж Бєлгорода. Людей просто не пускають на блокпостах. Наші гумкоридори працюють, охочих покинути регіон стає все більше", – каже "Фортуна".

Рейд на території РФ: що треба знати

Напередодні виборів, бійці добровольчих групувань РДК, "Свобода Росії" та Сибірський батальйон, які складаються з російських військових та воюють на боці України, заявили, що перетнули кордон з РФ.

Вони заявили, що йдуть на вибори Путіна та закликали місцеве населення евакуюватися для їхньої ж безпеки.

Згодом, доброволець Легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський заявив, що війна перейшла вже на територію самої країни-агресорки. За його словами, у Курській, Бєлгородській областях сьогодні точаться справді суворі сутички.

Вас також можуть зацікавити новини: