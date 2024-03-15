Доброволець акцентував на гуманітарних коридорах.

Доброволець Легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський заперечив меседж Путіна про те, що бійці лише вбивають мирне населення, та нагадав про дію гуманітарних коридорів і шляхів евакуацію, закликавши людей їхати з небезпечних місць.

В ефірі телемарафону він назвав нинішні бойові дії на прикордонних територіях Росії повноцінною війною, що перейшла вже на територію самої країни агресорки. За його словами, у Курській, Бєлгородській областях сьогодні точаться справді суворі сутички.

"Російська армія оговталась після перших ударів, перших днів нашої появи, що було для них несподіванкою. У Курській області застосовують проти нас практично весь арсенал російської армії - міномети, артилерію, навіть декілька літаків було. Вони так само як і Україну тепер бомблять Курщину. Думають, що наші штурмові загони на якійсь вулиці й насипають туди з усіх типів зброї", - розповів Барановський.

Він зауважив, що всі ці обстріли припадають на житлові забудови.

"За нашими даними є потерпілі серед мирних мешканців. Глушково - це на північний схід від Тьоткіно - там лікарня переповнена потерпілими мирними жителями, строковиками", - додав доброволець.

Він зауважив, що і РДК, і Легіон "Свобода Росії", і Сибірський батальйон оголосили гуманітарні коридори, щоб цивільні місцеві не потерпали. Бо регулярна російська армія традиційно намагається прикритися цивільним населенням, цього разу вже своїм.

"Ми звертаємось до мешканців прикордонних населених пунктів покинути територію Білгородщини, Курщини. Також мешканців Бєлгорода і Курську. Ми завдаємо ударів з повітря по воєнних об’єктах ваших міст, тому покидайте їх заради вашої власної безпеки… Йдеться про те, що вечорами, від 9-ї вечора до 7-ї ранку, ми припиняємо вогонь, щоб місцеві цивільні могли виїхати з прикордонних територій", - сказав він.

За інформацією Барановського, скористались цими гуманітарним коридором вже від 7 тисяч до 10 тисяч людей.

"Тепер це сіра зона практично. Якщо поглянути на мапу, то побачите, що від Курщини до Гайворона і Шибєкіного, Бєлгородщина, – це все сіра зона, зона бойових дій. І зона вільна від оцих псевдовиборів, що там проводить режим Путіна. Це все зараз епіцентр поточних подій. Йдуть активні бойові дії. У Тьоткіному 15 хвилин тому поновилися бої біля залізничної станції. У Гайвороні на Бєлгородщині також точиться ативна стрілянина, мінометні обстріли, працює артилерія. Це повноцінна війна, що перейшла вже на територію Росії. Раніше Путін привів війну до мирних українських міст, тепер війна сама прийшла до російських міст. І сказати за це "спасибі" мешканці можуть тільки Путіну", - підкреслив боєць Легіону "Свобода Росії".

Він закликав також мешканців Брянщини, Курщини, Бєлгородщини виходити на зв’язок з Легіоном через ТГ, інші мережі і ділилися інформацією про російські військові бази, розташування російських військових та техніки.

"Все це нам потрібно – потрібна інформація для наших ударних безпілотників", - зазначив він.

Бажаючих долучитись чи поділитися відповідною інформацією з Легіоном з кожним днем стає все більше, каже Барановський.

"Ще два дні голосування попереду. Сподіваюся, що нам вдасться ще яскравіше заявити про свою позицію. Путін вже двічі прокоментував наш визвольний похід. Це означає, що ми влучили куди треба і йому припікає зі спини", - додав він.

У Росії почалися вибори під супровід бойових дій

У РФ 15 березня стартували так звані "вибори" президента, і вони мають тривати до 17 числа. "Виборчі перегони" в Росії називають "виборами Путіна".

Як відомо, Легіон "Свобода Росії" сформували навесні 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У нього увійшли колишні військовослужбовці російських Збройних сил, а також росіяни та білоруси, які перейшли на бік України.

Днями Барановський, коментуючи визвольний похід, що нині триває, сказав, що Легіон "Свобода Росії" ще не готовий до походу на Москву, однак це стратегічне завдання для бійців. Він зауважив, що заради цього цей рух і заснували. Тому, коли ситуація буде цьому сприяти, коли в Легіоні виросте кількість бійців до відповідного рівня - там обов'язково до цього завдання приступлять.

12 березня бійці "Свободи Росії", "Російського добровольчого корпусу" та "Сибірського батальйону" заявили, що перетнули кордон та зайшли на територію Росії. З того дня розпочались бої з силами РФ у Курській та Бєлгородській областях.

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