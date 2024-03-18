Спрацювали мінометники та підрозділ ударних БПЛА.

Воїни-добровольці легіону "Свобода Росії" знищили один із ворожих опорних пунктів в ході прориву кордону РФ.

Як повідомляє Telegram-канал легіону, бійці помітили військовий об'єкт та завдали вогневого ураження. Атаку зняв безпілотник з повітря.

"Злагоджена робота мінометної батареї 1-го механізованого батальйону та взводу ударних БПЛА "ГРОЗА" РУБпАК легіону по ротному опорному пункту противника", - пишуть добровольці.

Рейд російських добровольців на територію РФ: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 12 березня в Легіоні "Свобода Росії", "Російському добровольчому корпусі" і "Сибірському батальйоні" оголосили про початок операції на російській території.

Росіян закликали ігнорувати вибори, а також евакуюватися із зони бойових дій. Пізніше почали з'являтися відео з полоненими російськими солдатами. Згідно з даними в мережі, бої тривають досі.

Вчора вдень бійці Сибірського батальйону і Чеченської республіки Ічкерія заявили про взяття під контроль селища Горьківський у Грайворонському районі Бєлгородської області.

Згодом бійці Сибірського батальйону і Російського добровольчого корпусу підняли прапори в селі Козинка Бєлгородської області.

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