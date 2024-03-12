Російські військові втекли зі своїх позицій, залишивши техніку.

Бійці легіону "Свобода Росії" взяли під повний контроль російське селище міського типу Тьоткіне. Це сталося під час рейду в Курську область 12 березня.

Як повідомляється у Telegram-каналі легіону, станом на зараз Тьоткіне повністю під контролем визвольних сил. Російські військові втекли зі своїх позицій, залишивши техніку.

"Тьоткіно Курської області повністю під контролем російських визвольних сил. Путінська армія стрімко залишає селище, залишає позаду позиції та кидає важку техніку", - йдеться у повідомленні.

Також бійці показали відео з безпілотника, на якому видно ситуацію в селищі.

Рейд в Курську область 12 березня

Легіон "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус і Сибірський батальйон зайшли до Курської та Бєлгородської областей РФ у рамках спільної операції. Відомо, що у Тьоткіно Курської області зараз триває стрілецький бій.

Бійці легіону "Свобода Росії" знищили ворожий бронетранспортер під час рейду в Курську область.

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