Тим часом у російських містах лунає тривога та палають об'єкти критичної інфраструктури.

У Росії продовжується "тривожний" день. На тлі новин про атаки безпілотників та рейди воїнів РДК та легіону "Свобода Росії" в Курську область, з'явилася інформація про те, що під Бєлгородом приземлилася російська "пташка".

Бєлгородські пабліки повідомляють, що поблизу населеного пункту Валуйки, ймовірно, було збито російський винищувач Су-27. Відео ймовірного знищення літака опублікував також воєнкор Андрій Цаплієнко.

За даними очевидців, спочатку прогримів потужний вибух. Згодом літак почав падати і "приземлився" в лісі. Місцеві опублікували відео, на яких нібито видно наслідки падіння винищувача та стовп густого чорного диму над лісом. Наразі офіційних підтверджень немає.

Русский мир - останні новини з РФ

Легіон "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус і Сибірський батальйон зайшли до Курської та Бєлгородської областей РФ у рамках спільної операції. Відомо, що у Тьоткіно Курської області зараз триває стрілецький бій.

Бійці легіону "Свобода Росії" знищили ворожий бронетранспортер під час рейду в Курську область.

Крім того, у ніч на вівторок, 12 березня, у російському місті Орел сталася серйозна пожежа на нафтобазі. У мережі публікують відповідні фотографії та відео.

Вас також можуть зацікавити новини: